Только New York Times и издательство Penguin Random House по мнению 78-летнего политика "должны" $10 млрд в рамках судебных компенсаций.

Дональд Трамп не удовлетворившись президентским триумфом во время прошедших выборов 5 ноября, когда победил представляющую Демократическую партию США Камалу Харрис, решил подать судебные иски буквально на миллиарды американских долларов против масс-медиа, отличившихся особой предвзятостью к 78-летнему политику, Об этом информирует своих читателей британское издание The Guardian.

Так американский миллиардер в когорту личных «максимальных должников» отнёс The New York Times, CBS и иные издательства и журналистские коллективы, получившие клеймо «вражеский лагерь» во время речи после победы на выборах 47-го президента США.

Также были отнесены в перечень «обвиняемых» New York Times, Penguin Random House и Daily Beast. Эти известные журналистские организации, как и канал CBS News, по показаниям юристов Трампа «виновны» в том, что октябрьская беседа Камалы Харрис с репортерами в рамках телевизионного эфира 60 Minutes – оказалась смонтированной, из-за чего из неё пропал важный по мнению избранного президента вырезанный фрагмент, что представляет самый явный факт «вмешательства в выборы».

Досталось на орехи и The Washington Post, которая получила жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Трамп обвинил газету, являющуюся одним из фигуральных рупоров Демократической партии США, в незаконных взносах. Репортёры именно этой газеты якобы переводили незаконные переводы на счета избирательной компании текущего вице-президента Джо Байдена и конкурента Трампа на выборах 5 ноября – Камалы Харрис.