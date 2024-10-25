Свобода слова по-американски выглядит именно так.

Канал CBS News не разрешил публикацию полной версии журналистской беседы Камалы Харрис, чье интервью было отредактировано до публикации. По мнению редакции ТВ-канала, просьба Дональда Трампа о размещении данного журналистского материала противоречит нормативной статье американской Конституции. Отговоркой, американских корреспондентов, ссылающихся на Первую поправку к конституции Штатов, озаботились в редакции Daily Express.

В среде республиканцев Камалу Харрис обвиняют в слишком слабом умственном развитии.







Сотрудники издания рассказали своим читателям, что немногим ранее, вышедшее интервью Харрис появилось на передаче «60 минут» несколько недель назад, где Харрис так и не смогла четко и структурировано объяснить во время анонса интервью, какова политика Белого дома по отношению к официальному Тель-Авиву. Но материал, опубликованный CBS News позднее, обошелся без этого эпизода.

После чего Трамп обвинил руководство CBS в жульничестве, выдвинув требование о лишении лицензии на вещание ТВ-канала.