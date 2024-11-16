Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В России испытали огнемётный дрон для противодействия БПЛА
Но при случае, огнеметатель спалить может и американский "Abrams" и немецкий "Леопард".

   Наблюдая за развитием малой беспилотной авиации во время российской спецоперации, мы видим, как боевые возможности беспилотников растут как в количественной, так и в качественной компонентах. От обычных классических дронов-камикадзе, fpv-коптеры в своем развитии сначала получили навыки бомбардировщика, затем и тяжелого бомбардировщика. Но и это не предел в развитии: сначала украинские специалисты создали так называемого «Змея Горыныча», использующего для атаки разогретую алюминиевую смесь, горящей в высокотемпературном режиме. Российские испытатели, повторив подобный опыт, построив похожий «термитный дрон», сделали следующий шаг.

Взлёт со стартовой платформы дрона-огнеметчика

   Речь идёт о fpv-дроне, вооруженным огнемётом с иным составом смеси, отличным от термитного наполнителя.

Процесс огнеметания

   Благодаря новым возможностям новейший БЛА умеет не только выжигать позиции противника высокотемпературной струёй огня, но и справляться в качестве дрона-истребителя с военными целями. Такими как разведывательные БЛА типа fpv-крыло и беспилотниками самолётного типа. Способен российский «огнеметатель» бороться и с тяжелыми дронами, аналогичными вышеназванной «Бабе-Яге», а так же перехватывать fpv-камикадзе ВСУ.

Возврат на стартовую позицию

   И как можно понять по демонстрационному видео, огнемётный дрон умеет «в многоразовость»: после огнеметания беспилотник возвращается на базу для подзарядки батарей и пополнения горючей смеси. А дальше снова ринуться в бой для усиления либо штурмовых действий, либо для обороны.


Видео испытаний беспилотного огнемётчика

#дроны #дпла #дрон-дракон #дроны-драконы #fpv-коптеры #беспилотные огнеметы
1
Показать комментарии (1)
Лидер КНДР отдал распоряжение о массовом производстве ударных беспилотников
Стартап Airbound привлек $1,7 млн для разработки дронов-доставщиков нового поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
9
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
69
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
31
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
4
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Открытие трех галактических «красных монстров» ставит под сомнение модели формирования галактик
1
В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
2
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+
Microsoft впервые выпустила Windows 11 для ARM в виде ISO-файла
+
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
3
Solidigm анонсировала самый ёмкий SSD в мире на 122 ТБ
+
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 получат технологию Scalable Matrix Extension от ARM
5
Oppo запускает магнитные аккумуляторы
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
5
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
3
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 4080 Super Half-Life Edition
2

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
8
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
67
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
90
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
8
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
14
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
16
Half-Life 3 - о пути к релизу
8
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
67
Обзор культовой серии игр Peggle и ее духовных наследников: от дружбы с Blizzard и Valve до забвения
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
10:03
твой то много лучше.с 12100.огонь просто
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
СК
10:02
тогда вопрос, если все эти основы теории уже туда заложены, тогда почему этот самый ии не способен правильно сгенерировать изображение человека, например? выходит, он не знаком с его физиологией?
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Nvidia&Intel Hater
10:02
нормальный проц ,почему и нет
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Smail Net
10:02
Лоббирование как реклама на хрюндельском игра не пройдёт, скажу сразу
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Smail Net
10:00
Ссылочку дай принятого законопроекта, ну найдите кто никто, ну пожалуйста....
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Иван Изотов
09:53
Вы - основная причина, почему линукс и не будет популярен в текущем виде. Сразу прибегает 500 трусиков и орёт, что ты сам виноват.
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
Владимир Шорин
09:53
Авторы скайрима давно подстилка у коробочников, что впрочем не умаляет их заслуг. И вообще, мы же знаем, что в основном их заставили уйти, потому что если б они реально захотели, то никто б ничего не ...
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Михаил Шашкин
09:51
Автор статьи , а что такое "неудовольствие"?
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
Иван Изотов
09:50
Лучше выгнать всех русских, это намного более важная задача.
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
Петр Исаев
09:50
👍👍👍👍
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем