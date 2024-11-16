Но при случае, огнеметатель спалить может и американский "Abrams" и немецкий "Леопард".

Наблюдая за развитием малой беспилотной авиации во время российской спецоперации, мы видим, как боевые возможности беспилотников растут как в количественной, так и в качественной компонентах. От обычных классических дронов-камикадзе, fpv-коптеры в своем развитии сначала получили навыки бомбардировщика, затем и тяжелого бомбардировщика. Но и это не предел в развитии: сначала украинские специалисты создали так называемого «Змея Горыныча», использующего для атаки разогретую алюминиевую смесь, горящей в высокотемпературном режиме. Российские испытатели, повторив подобный опыт, построив похожий «термитный дрон», сделали следующий шаг.

Взлёт со стартовой платформы дрона-огнеметчика



Речь идёт о fpv-дроне, вооруженным огнемётом с иным составом смеси, отличным от термитного наполнителя.

Процесс огнеметания

Благодаря новым возможностям новейший БЛА умеет не только выжигать позиции противника высокотемпературной струёй огня, но и справляться в качестве дрона-истребителя с военными целями. Такими как разведывательные БЛА типа fpv-крыло и беспилотниками самолётного типа. Способен российский «огнеметатель» бороться и с тяжелыми дронами, аналогичными вышеназванной «Бабе-Яге», а так же перехватывать fpv-камикадзе ВСУ.

Возврат на стартовую позицию

И как можно понять по демонстрационному видео, огнемётный дрон умеет «в многоразовость»: после огнеметания беспилотник возвращается на базу для подзарядки батарей и пополнения горючей смеси. А дальше снова ринуться в бой для усиления либо штурмовых действий, либо для обороны.





Видео испытаний беспилотного огнемётчика

