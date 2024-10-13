В России сделали ход конём и попросту буквально за одну неделю скопировали украинскую идею и начали применять "украинское изобретение" против ВСУ.

Украинская армия не обладая таким всесокрушающим военно-производственным потенциалом, как российский оборонно-промышленный комплекс, способный самостоятельно производить без помощи внешних стран такие изделия, как простые патроны и «вечные» автоматы Калашникова, так и высокотехнологичные ракеты и истребители пятого поколения, решила удивить российских военных новаторством в БПЛА. Речь идёт о появлении на поле боя «драконьих дронов», прозванных так буквально за извергание горящего термита, температура которого немногим менее 2500 градусов по Цельсию. О дронах-драконах ВСУ решили рассказать в свежей публикации журналисты американской газеты The New York Times, узнавшие о новинке украинских ВС.

Как подчеркивается в материале, в основе конструкции лежат все те же базовые fpv-дроны, но вместо бортового вооружения в виде привычных кумулятивных гранат и противотанковых выстрелов используется баллон со смесью. В момент атаки, из такого резервуара в направлении позиций вооруженного оппонента широким фронтом извергается раскалённый металл, словно это не узкая горловина обычной емкости, а самое что ни на есть настоящее жерло действующего вулкана или зубастая пасть сказочного дракона. Именно в честь мифического животного такие украинские ДПЛА получили название «дроны-драконы».

А мы сделаем краткий экскурс в историю, из которой узнаем, что украинское использование термита лишь в какой-то степени ноу-хау, так как использовать его как боевое вещество стали ещё во время мировых конфликтов первой половины XX века.

И мы вспомним, что термитная смесь бывает разной — потому что назначение конечной цели может быть иной. Смесь используется не только в снарядах, но и в сварке, энергетике и иных сугубо гражданских направлениях. Главное преимущество термитных смесей – это способность гореть без доступа кислорода с образованием высокой температуры, сила которой способна прожечь сталь и железо. Благодаря термитным смесям сварка толстых медных проводов происходит намного проще.