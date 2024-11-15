Украинцы, учитывая печальный опыт дебальцевского и иловайского котлов, стараются не повторять вчерашние ошибки и при первой возможности отступают из формирующегося окружения.

Первые подразделения украинской армии начали организованный отход из поселений южнее Курахово в Донецкой области. Отход из обозначенного периметра начался после назревающего охвата со стороны наступающих российских подразделений. О непростой обстановке для ВСУ на южном фланге Курахово рассказал украинский военнослужащий с полевым позывным «Мучной».

Как заявил боец ВСУ, прямо сейчас российские солдаты ведут процедуру дозачистки н.п. Антоновка, где ранее был установлен российский стяг.

Подтверждают информацию, что для ВСУ в обозначенном районе все слишком тревожно, и скупо на хорошие новости, российские военкоры, рассказавшие об отступлении из четырех поселений рядом с Курахово украинских формирований. Это именно те сёла с украинскими военными, которые оказались в клещах с двух флангов.









А мы напомним, что на кураховский плацдарм ВСУ российские штурмовики оказывают постоянное давление сразу с трёх направлений, не давая отдыха обороняющейся стороне.

На утро 15 ноября известно о входе первых групп российских военных в восточный сектор Курахово, с этим пытается что-то сделать украинский Генштаб, перебрасывая малые по размерам подразделения для стабилизации обстановки хотя бы на короткий срок – но по сводкам с передовой это сделать не удаётся.

Немногим ранее российские военные уничтожили мостовой переход – очень важный для полуокруженного украинского гарнизона, по которому ВСУ перебрасывали пехотные подкрепления и боеприпасы. Теперь после разрушения моста украинским подразделениям будет гораздо трудней удерживать позиции из-за дефицита снарядов и малого количества собственных солдат.