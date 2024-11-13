Но беспокоиться украинскому командованию из-за этого прямо сейчас явно не стоит – перед украинскими бойцами в Курахово сейчас стоит вопрос не снабжения, а обычного спасения.

Российские артиллеристы продемонстрировали высокое боевое мастерство, нарушив удобный логистический маршрут украинской армии, пролегавшего по мостовому переходу, размещенному в донбасском городе Курахово. Именно через этот мост был проложен удобный путь снабжения украинского гарнизона, держащего оборону в городской агломерации Курахово и его окрестностях.

Соответствующие кадры боевой работы расчёта буксируемой гаубицы Мста-Б опубликовал телеграм-блог 51-го гв. Общевойскового корпуса Донецкого воинства.









На видео военнослужащие 238-й бригады атаковали артиллерийским огнём крупное инженерное сооружение и точным разрывом вызвали масштабную детонацию – украинские сапёры заминировали строение заранее, предвидя планируемый отход собственной группировки.

Как поясняется в комментарии под видео, точный прилёт лишь ускорил продвижение 150-й дивизии и 5-й бригады ВС России.





Мощная детонация заминированного украинской стороной мостового перехода в Курахово





О том что перспективы ВСУ в районе Курахово совсем безрадостные, свидетельствуют кадры, снятые буквально на днях украинскими операторами воздушной разведки, запечатлевшими подрыв дамбы местного водохранилища. Сделано это было в попытке замедлить наступление российских штурмовиков, заманивших обманными маневрами украинскую группировку в так называемый кураховский огневой карман, что тонко подметили немецкие военные аналитики.

Выпускающаяся с 1886 года буксируемая 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б – создана для контрбатарейной борьбы, атак на центры управления, разрушения фортифицированных точек обороны, подавления комплексов ПВО. В качестве боеприпасов используются кумулятивно-осколочные, фугасные, фугасно-осколочные и корректируемые снаряды семейства «Краснополь».