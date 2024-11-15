На Западе опасаются гибридных операций российских ветеранов СВО и возможно и их украинских коллег.

Гипотетический мир между РФ и Украиной является прямой угрозой альянсу НАТО. С такой обескураживающей и волнующей умы западных военных аналитиков информацией вышла свежая публикация в Newsweek.

Европейские военные чины, беседу с которыми провели американские корреспонденты, уверены, что как только СВО закончится, российские ветераны пригодятся на других «направлениях». Буквально такой точки зрения придерживается глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур.

Не отстаёт от своего эстонского коллеги и действующий высший офицер корпуса НАТО Юрген-Йоахим фон Зандрарт. Генерал-лейтенант североатлантического альянса уверен, что окрепшей России по силам запустить новую военную операцию в «серой зоне» между своими военными и одной из западных стран или сразу с несколькими такими государствами.

А по одной из конспирологических теорий польского Генштаба, после победы России в СВО может начаться совместный рейд объединенных армий Украины и РФ на Польшу, которая вряд ли выдержит сильнейший накат самых опытных воинских формирований современного мира.