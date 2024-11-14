Командование ВСУ держит главу государства и остальное население страны в неведении относительно сложившейся ситуации, чтобы не провоцировать панику.

Окружение Владимира Зеленского специально утаивает реальные данные о ситуации на передовых позициях в зоне вооруженного конфликта между ВСУ и российской армией. О мире грез, в котором постоянно пребывает действующий украинский президент, рассказывается в свежей публикации The Economist, источником для которой послужил разговор с высокопоставленным функционером украинского правительства зарубежных корреспондентов.

Так по словам высшего чиновника, ситуация на ЛБС показывает регулярную тенденцию к ухудшению, что как раз и заставляет непосредственных докладчиков врать украинскому лидеру в постоянном режиме.

И как фигурально выразился собеседник издания, по результату таких «победных докладов» Зеленский оказывается не в теплой ванне, а вообще в сауне.

Тем временем всё совсем по-другому непосредственно на передовой, где украинские военнослужащие, видя, что отступления и откаты фактически происходят каждый день и сразу на нескольких участках сражений, теряют мотивацию и бодрость духа, часто вынужденные проводить на так называемом «нуле» срок, в несколько раз превышающий рекомендуемый для сохранения физического и психического здоровья военными медиками.

А прямо сейчас, помимо падения украинской обороны в районе Курахово, не очень хорошие новости приходят из-под харьковского Купянска, где российские десантные группы смогли закрепиться после внезапного ночного рейда в составе бронетанковой колонны, что уже грозит тактическим успехом и потенциальным падением 2-й и 3-й линий украинской обороны на купянском направлении.