Не удивимся, если у американского президента сделать задуманное получится.

Дональд Трамп, как следующий руководитель Белого дома, хочет заставить ЕС платить за восстановление Украины, как только вооруженный конфликт Киева и Москвы завершится. О месте объединённой Европы в будущем плане 78-летнего американского политика рассказывается в свежей публикации французского Valeurs Actuelles.

Авторы статьи считают, что по замыслу Трампа Европейский Союз должен быть готовым вложить в Украину и её развитие с восстановлением порядка 1 трлн. евро.

И если американский лидер сможет этого сделать, то санкции, наложенные на Россию, обоюдно действующие и на сами страны ЕС, могут показаться легкой прогулкой для лидеров Европы. Потому что для относительно богатого Европейского Союза, 1 трлн. евро сумма огромная.

Вместе с тем, попытка дополнительного финансирования со стороны германского правительства украинского государства, больно ударила по коалиционному составу партий ФРГ, из-за чего министр экономики, отказавшийся от требования канцлера Олафа Шольца направить деньги немецких пенсионеров для нужд Украины, решил выйти из межпартийной коалиции, тем самым дав старт правительственному кризису Германии.