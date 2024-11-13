Все доступные оперативные резервы украинского Генштаба, прямо сейчас, запертые находятся в курском приграничье.

Передовые отряды российских штурмовиков проломили линию украинской обороны восточнее Курахово и смогли сходу продвинуться на 1,2 километра, продолжая движение дальше к центральным кварталам крупного населённого пункта. Информацию о том, что для ВСУ на кураховском операционном направлении теперь царят не тяжелые, а критические времена, распространил штатный военный обозреватель германского Bild – Юлиан Репке.

Блогер заявил, что российская армия на вечер 12 ноября удерживает под своим контролем 15% Курахово.

О чувствительной ситуации на местах сообщали ранее и украинские военнослужащие, заявившие в личных телеграм-каналах, что первые солдаты и офицеры ВС РФ были замечены на восточных флангах украинской обороны Курахово.

Репке, как опытный OSINT-аналитик, отметил, что с максимальной вероятностью даже мизерный шанс спасти украинские позиции внутри Курахово от захвата бойцами российской армии потерпят крах. Единственный правильный вариант для украинского Генштаба и лично главкома ВСУ Александра Сырского – это как можно быстрее отдать приказ об экстренном отступлении из полуокруженного города. Ведь учитывая предыдущий опыт штурма контролируемых украинской стороной городов, российские ВС теперь сразу «режут» украинскую оборону на множество более меньших котлов, увеличивая вероятность разбить некогда монолитный гарнизон по частям как можно быстрее. Естественно, что в таких условиях потери ВСУ будут расти в 2-3 раза больше, чем во время предыдущих сражений за города.

О том, что Курахово уже на 100% не является оплотом единой украинской обороны, свидетельствует сетевой украинский ресурс Deep State, относящий восточную часть города к «серой зоне».