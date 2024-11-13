Украинских военных заманили в ловушку тактическим приёмом "ложного бессилия".

Германские военные аналитики увидели грамотный тактический замысел российского командования, сумевшего перехитрить своих визави из числа украинских генералов, заманив военнослужащих ВСУ, сражающихся на кураховском операционном направлении в капкан, не вызывая подозрения у наземных подразделений украинской армии на местности сражения. Так эксперты посчитали, что действуя двумя группами, армейское командование «Юга» показало ложную слабость, остановившись на восточных рубежах Курахово, якобы не имея сил наступать дальше. Одновременно ударная армейская группа «Восток», атакующая украинских бойцов по южному флангу, показала намерение, что только она и будет наступать.

Но в действительности в движение пришли две армейских группировки россиян.









Теперь перед украинскими старшими офицерами маячит перспектива перерезания некогда единой монолитной группировки ВСУ, сосредоточенной в Курахово, одновременными ударами ВС России. И если такой замысел отечественного командования будет доведен до конца, то украинские силы будут окружены и обезврежены по частям за очень короткий временной промежуток.

Дальше для украинской стороны ЛБС обрушится и пройдет западнее на 35-40 километров, где его удастся на некоторое время стабилизировать.





Продвижение восточнее Курахово





Данные о том, что некоторая часть российских военных смогла быстрым продвижением прорваться к важному поселению Дальнее, одновременно смяв цепь украинских укрепрайонов, размещенных по периметру речного массива Сухие ялы и атаковать другой ударной группой непосредственно само Курахово с восточного фланга, опубликовало немецкое издание Bild. По данным военного блогера Юлиана Репке, армия РФ контролирует на утро 13 ноября уже 15% территории крупного населённого пункта.