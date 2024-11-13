Поэтому львиная доля "Гераней" без затруднений долетела до большинства целей на территории Киевской области

Умелые диверсионные действия пророссийски настроенных подпольщиков оставили без электричества установки ПВО за два часа до начала массированного воздушного налёта ВС РФ по военным целям, расположенным в киевском регионе. Об успешных действиях местных жителей, имеющих тесные связи с отечественными спецслужбами, рассказал координатор «николаевских партизан» Сергей Лебедев. Соответствующее интервью было дано корреспондентам РИА Новости.

Командир рассказал, что проникнув на электроподстанцию мощностью 35/10 кВ в населённом пункте Сергеевка, диверсанты подожгли важный объект критической инфраструктуры. Ведь именно от этого энергоблока осуществлялась подпитка комплекса ЗРК, охраняющего воздушное пространство Киевской, Черниговской и иных прилегающих областей.









По словам Лебедева, электричество пропало на 24 часа, обесточив, помимо сил украинских ПВО, ещё и станцию войск связи ВСУ.

А пока украинские энергетики чинили важный объект, без видимых проблем и эффективного сопротивления украинских зенитчиков, важные цели в киевском регионе атаковали рои «Гераней», использующие новую тактику. По заявлениям украинским военных, теперь новейшие «Герани» во время атаки особо охраняемых зон подразделениями ВСУ, совершают подлёт на низкой высоте практически над крышами зданий, активно маневрируя при этом, стараясь долететь до цели огибая, позиционные районы ЗРК с противоположной стороны. Так же украинские военные чиновники отмечают гораздо более точные удары дальнобойных дронов, получивших усовершенствованную навигацию, из-за чего «Герани» стали долетать до центральной части Киева, чего раньше практически никогда не случалось.