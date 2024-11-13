Бояться нужно было весной 2022 года, когда Зеленский отказался от наивыгоднейших Стамбульских соглашений, а сейчас нужно просто подставить подпись в нужном месте и не спорить с 47-м президентом США.

Владимир Зеленский и его ближайшее окружение из офиса украинского президента опасаются, что ставший во второй раз американским президентом, Дональд Трамп решится на переговоры с Кремлем по условиям так называемой формулы своего вице-президента Джей-Ди Вэнса. Об сильнейшей обеспокоенности и заметном волнении киевских властей мирными инициативами американского политика информирует своих читателей издание The Economist.





По словам Вэнса, у Штатов не хватает развернутых производственных мощностей для долгосрочной военной поддержки Киева, поэтому Пентагон даже если бы и захотел, не смог долго поддерживать Киев.

В свежей публикации иностранного журнала рассказывается о том, что Трамп, как новый президент США, с самой высокой вероятностью сделает свой выбор в пользу мирных инициатив собственного вице-президента, заявляющего абсолютно неприемлемые для сегодняшнего официального Киева условия: запрет на вступление в НАТО и замораживание боевых действий по текущей границе ЛБС.

О крайне высокой вероятности такого исхода событий и потенциальных договоренностях Вашингтона и Москвы без участия Киева в обсуждении мирного плана по Украине рассуждал ранее отставной сотрудник украинского СБУ Олег Стариков. Экс-полковник объяснил свой взгляд на будущую внешнюю политику США, в которой не будет места Европе, в особенности Украине. Трампа будет интересовать исключительно Ближний Восток. А если будущая вашингтонская администрация и запланирует заняться всё-таки Украиной, то этим займется вице-президент Джей-Ди Вэнс.