И вряд ли украинский гарнизон в котле сможет продержаться до 20 января.

Украинское командование допустило попадание военных ВСУ в оперативное окружение. О непростой ситуации для военнослужащих украинской армии, держащих оборону южнее Курахово в местных поселениях Донецкой области, информирует украинскую общественность военнослужащий ВСУ с полевым позывным «Мучной» в личном блоге на платформе Телеграм.

Мужчина утверждает, что пока украинские генералы заняты всем угодно, но не отслеживанием текущей критической обстановки вокруг Курахово, высшие украинские военачальники проспали прорыв российских штурмовиков в направлении поселения Дальнее. Данный н.п. находится примерно на расстоянии 5000 метров южнее городских окраин Курахово, где так же развернулся жаркий стрелковый и артиллерийский бой. О том, что здесь для украинских военных готовится котёл, пока что находящийся в стадии двунаправленных клещей, информировали и сетевые источники российских каналов.

Тот самый "Елизаветинский котёл", намечающийся по словам украинского военного в нескольких кураховских сёлах. Источник изображения: ТГ-канал "Страна.ua"

Как заявляется в публикации «Мучного», дорога Успеновка-Курахово может быть скоро заблокирована действиями ВС РФ, которым остаётся пройти до асфальтовой трассы каких-то 2000 метров. В результате чего остаются запертыми украинские солдаты и офицеры, действующие южнее шоссе. Как заявил украинец, лучший способ исправить ситуацию здесь – это как можно быстрее направиться в сторону западного направления, подальше от Курахово.