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Madarator
Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года
Бронирование от службы в армии отменяется, как и перестают действовать отсрочки по состоянию здоровья.

   Высшая украинская администрация планирует поставить под ружье 1 млн. украинских граждан. Соответствующими амбициозными планами Киева поделился заместитель харьковской ВГА Евгений Лисняк.

   По словам высокопоставленного чиновника военно-гражданской администрации Харьковщины, такой план по мобилизации был адресован украинским военкоматам, получившим название территориальных центров комплектования.

   Именно столько новых солдат должны предоставить Харьковская, Днепропетровская и Одесская области, как наиболее населённые украинские регионы.

   Но для того, чтобы набрать такое количество новобранцев в ВСУ, придется пересмотреть отношение к многочисленным отсрочкам и «брони»: пригодными к срочному призыву окажутся освобождённые от несения военной службы по медицинским показателям мужчины, как и те украинские граждане, имеющие на руках «освобождающие» свидетельства от призыва в армию из-за своей работы.

  А согласно некоторым словам украинских спикеров, укомплектовать украинскую армию можно и нужно женщинами и молодыми людьми, чей возраст ниже планки в 25 лет.

   Вместе с тем объективные причины текущего удручающего положения украинской армии на передовой – это не острый дефицит простых солдат, а нехватка именно военных, имеющих четкую мотивацию для службы, и имеющих для этого должный боевой опыт и оснащение. Тем более даже этого явно недостаточно для потенциальных побед ВСУ: так как мало призвать 1 млн. человек в армию, их ещё необходимо одеть, обуть и обмундировать, как и дать первоначальную военную подготовку. Причем нужно сделать это за очень короткий срок. Срок, которого нет у украинской власти прямо сейчас.

#украина #мобилизация на украине #новости украины #мобилизация в харькове
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