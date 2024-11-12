В руководстве североатлантического альянса всерьёз верили, что западные санкции работают и истощили Россию на 100%.

Сотрудники ОАК с опережением производственных графиков передали российским военным свежие партии истребителей 5-го и 4++ поколений – воздушные единицы Су-57 и Су-35С. Сей факт потряс высокопоставленных сотрудников североатлантического альянса. О том, что высшие чиновники НАТО до самого последнего времени были уверены в тяжелом положении отечественного ОПК, находящегося под гнетом запредельных западных санкций, но увидевших только сейчас, что это далеко не так, рассказывает публикация корреспондентов National Interest.

Журналисты издания подчеркивают, пока западные разведки выясняют точное количество передаваемых российским лётчикам «Пятьдесят седьмых» и «Тридцать пятых», достоверно известно, что боевые истребители не только были изготовлены, но уже успели пройти тщательную проверку и готовы к боевым миссиям. «НАТО запредельно огорчено», - гласит кричащий заголовок американской газеты, посвященной известиям успеха российского ОПК.









Авторы новости пишут, что поставки самой современной техники в войска продолжаются, и в некоторой степени демонстрируют широкий рост, хотя всевозможные санкции против России никто не отменял. Иностранные генералы военно-политического блока со штаб-квартирой в Брюсселе, не могут смотреть на это спокойно, указывается в материале.

О том что ОАК повысила уровень оснащенности отечественных ВКС, стало известно накануне.

А тем временем экспортная версия тяжелого перспективного самолёта Су-57 будоражит умы гостей 14-го аэрокосмической выставки в Китае, где опытные пилоты демонстрируют высочайшую маневренность отечественного флагмана истребительной авиации, способного действовать в относительной безопасности вблизи от американских ЗРК «Patriot».