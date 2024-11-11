Вот тебе и демократия, когда пресловутый американский "слепой закон" оказывается не для всех.

47-й президент США Дональд Трамп с высокой вероятностью может помиловать отпрыска действующего главы Белого дома Джо Байдена – Хантера Байдена. Так же в список помилованных может войти бывший мэр Нью-Йорка. Именно Эрик Адамс получил федеральные обвинения в коррупции и мошенничестве. Представляющий демократическую партию США не является товарищем 78-летнего будущего президента, но Трампа и Адамса связывает общая сеть друзей и знакомых, пишет американская Axios со ссылкой на собственные источники.

Так информаторы издания сообщают, что у Хантера и Эрика есть высокие шансы оказаться в списке помилованных.









А мы вспомним, как в минувшем октябре Трамп публично обозначил, что в случае своего избрания может обратиться к процедуре помилования и снять все обвинения с сына Джо Байдена. Соответствующее признание было сделано в радиоэфире с журналистом Хью Хьюиттом. Вместе с тем действующий хозяин Овального Кабинета Джо Байден со слов представителей Белого дома заявил, что он не помилует собственного сына, получившего федеральные обвинения по статье в хранении оружия.

А мы вспомним, что во время окончания своей первой президентской каденции Трамп лично помиловал 74 человека, в том числе своего советника Стива Бэннона.