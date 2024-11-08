Сначала в ВСУ скопировали "Ланцеты", теперь дотянулись и до "Князя Вандала Новгородского".

Украинские специалисты смогли позаимствовать инженерные идеи, воплощенные в отечественном дроне-камикадзе «Князь Вандал Новгородский», управляемом при помощи тонкого оптоволоконного шнура и создали подобный беспилотник для нужд ВСУ. Об успехе в копировании российского изобретения рассказывает американский «Forbes».

Иностранные журналисты узнали и наименование украинской новинки, обозванной как «Хижак REBOFF». Украинский аналог, как и российский БЛА, абсолютно невосприимчив к воздействию «мусорного излучения» и цифровых помех.

Как пояснили зарубежные репортёры, именно российский первоисточник, такой как «Князь Вандал», вдохновил украинскую сторону, воочию наблюдавшую картину превосходства дрона ВС РФ, с августа натуральным образом изводящего украинскую технику во время неудачной курской операции украинского Генштаба.1

Во время испытания украинского дрона с оптоволоконным управлением, когда дрон пролетел рядом с местным велосипедистом и запутал его в шнуре управления, выяснилось, что крепость кабеля достаточна даже для «сдерживания» человека. О чем тоже написали в «Форбс».

Прокомментировали корреспонденты и способность украинского fpv-коптера путешествовать буквально в полуметре от земли, как это делали и российские дроны, тем самым проявляя элемент неожиданности. Помимо этого украинский аналог может использоваться внутри тесных помещений и подземных убежищ.

Подняли в зарубежном журнале и новую тактику российских операторов дронов, сначала при помощи беспилотных «Вандалов» обнаруживающих установки РЭБ и сразу же их уничтожая. После в дело вступают классические fpv-коптеры – более дешевые и массовые, довершающие разгром ВСУ.