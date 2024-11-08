В Неваде до Трампа побеждал за 20 лет побеждал только Джордж Буш-младший.

Дональд Трамп смог добиться победы в «невезучем» для республиканцев штате Невада, где все последние 20 лет кандидаты от республиканской партии США не могли выиграть. Об заметном успехе представителей вечно оппонирующих демократов в Неваде информирует канал CNN.

По итогу подсчета голосов невадских избирателей, 78-летний политик добился собственного выигрыша с 716 985 голосов. А вот Камала Харрис смогла показать лишь результат в 668 793 голоса. В перерасчёте на более понятные для понимания проценты, 45-й президент смог победить с результатом в 50,8 процента.

А если экстраполировать голоса жителей штата Невада, отданные за Трампа, то известный бизнесмен смог получить 6 голосов выборщиков, имея на счету суммарно 301 голос. Теперь осталось дождаться результатов в Аризоне, где до сих пор считают голоса.









В СиЭнЭн напоминают, что предыдущий триумфатор от республиканцев в штате Невада – это Джордж Буш-младший, победивший здесь ровно 20 лет назад.

А если республиканец добьётся победы ещё и в Аризоне, то потенциальные 312 голосов выборщиков могут стать наиболее максимальным результатом кандидатов от республиканцев на президентских выборах за минувшие 32 года.

Напомним, ранее признали своё поражение в стане Демократической партии США, а представляющие её Камала Харрис и Джо Байден, уже позвонили с поздравлениями Дональду Трампу.