Путин обратил внимание на публичные заявления Трампа о стремлении восстановить отношения с Россией.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с уверенной победой на минувших выборах президента США, состоявшихся 5 ноября. О собственном поздравлении новоизбранного лидера Штатов российский президент рассказал во время выступления на Валдайском форуме.

Глава Кремля высказался про 78-летнего американского политика в восторженном ключе, назвав победившего Камалу Харрис в ходе конкурентных выборов бизнесмена мужественным человеком, показавшего свою храбрость во время выступления перед своими сторонниками, когда снайпер открыл огонь из снайперской винтовке по трибуне.

Между Путин рассказал, что не знает, чего ожидать от Трампа на президентском посту, но высказался о словах Трампа, решившему следовать сильному желанию договориться с Москвой, тем самым завершив вооруженный украино-российский конфликт.

И заканчивая тему с Трампом, Путин подытожил, что готов и дальше разговаривать с американским политиком для достижения позитивных результатов в межгосударственных отношениях Москвы и Вашингтона.

А в это время венгерский лидер Орбан заявил, что помощь Украине в размере 50 млрд евро прямо сейчас вопрос весьма дискуссионный, о чем пишет Bloomberg.