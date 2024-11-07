Вот что значит понятие "хромая утка", когда даже свои многолетние соратники делают Байдена крайним.

Существенное количество сопартийцев Джо Байдена по демократической партии считает, что действующий президент буквально прямо виноват в поражении демократического кандидата на прошедших 5 ноября государственных выборах. Из-за чего Камала Харрис проиграла Дональду Трампу без особого сопротивления. О том, кто именно «виноват» по мнению проигравшей стороны, из-за чего триумфа удостоился 45-й президент, под которым легко угадывается Трамп, информирует свежая публикация The New York Times.

Так политические аналитики предполагали, что именно 82-летний Байден будет тем самым «мостиком» между старым и новым поколением членов Демократической партии США, но Байден не учел мнения однопартийцев, до самого последнего борясь за право стать единственным кандидатом на прошедшие выборы 5 ноября. Причем в качестве своего оправдания действующий хозяин Белого дома утверждал, что только он сможет дать конкурентный бой Трампу.

По большому секрету анонимные источники NYT рассказали журналистам, что Байден считал, что лучшего кандидата, чем он сам, демократам не найти.

А мы вспомним, что Байден отказался от предвыборной борьбы в минувшем июле, показав на практике, что как публичный докладчик, он не смог противостоять победившему два дня назад Трампу.

Между тем хочется отметить, что в поражении Харрис виноваты сами демократы, которые вместо неспособной связно доносить свои мысли действующей вице-президента, не захотели выбрать более достойных кандидатов, которые определенно присутствовали в обойме «запасных игроков» демпартии. За что и поплатилась вся Демократическая партия США.