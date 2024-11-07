Самое базовое правило безопасных инвестиций в политике – не складывать яйца в одну корзину или не ставить весь банк на одну лошадь в забеге. Бывший творческий руководитель 95-го квартала видимо этого не знал.

Украина может «лишиться больше всех», осознавая на самом деле, что таит второе пришествие Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого Дома. О самых неприятных политических раскладах для украинского государства в эпоху президентской каденции Трампа порассуждали журналисты NBC.

В публикации подчеркивается, что не только вся Украина «грустит» из-за скорого появления в Вашингтоне эпатажного 78-летнего политика. Есть свои проигравшие и в стане европейских стран. Так часть европейских лидеров испытывают чувство глубокой тревоги, воочию предполагая, что североатлантический альянс может внезапно «закончиться».

Тем временем в Киеве чутко улавливают сегодняшние тенденции, чувствуя что при некоторых вероятностях, помощь военная, финансовая, гуманитарная и медицинская, от нового американского правительства может прекратиться или сильно уменьшиться. Если так произойдет, то у Владимира Зеленского останется лишь один рабочий вариант – очутиться за одним столом с Владимиром Путиным в попытках договориться о мире между соседними странами.

Напомним, что выборы 5 ноября закончились утром 6 ноября по Москве. И хотя официальные данные ещё неизвестны публично, по предварительным прогнозам от аналитиков Fox News, предыдущий президент уже заполучил 277 голосов выборщиков при минимально необходимых для победы 270. Теперь Трамп с самой высочайшей вероятностью станет 47-м президентом Штатов.