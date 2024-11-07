При взгляде со стороны вполне очевидно, что "Трамп животворящий" делает.

Коалиционное правительство Германии распадается из-за жарких споров по вопросам дальнейшего финансирования Украины. Чувствительной информацией по поводу внутренних политических дрязг немецких министров поделился вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек, представляющий партию «Зеленых». Высокопоставленный чиновник уверен, то в развале коалиции виновны трения в правительстве, когда аналитики министерства финансов отказались утверждать серьёзную финансовую поддержку Киеву.

Так руководитель немецкого минфина Кристиан Линднер, представляющий СвДП, отказался изыскать из бюджета на 2025 год дополнительные средства поддержки, необходимые для обеспечения Киева. В качестве аргументации такого решения политик привел внутреннюю экономическую сводку, наглядно демонстрирующую дефицит германского госбюджета.

А вот Хабек как раз уверен, что Украину содержать надо, с чем не согласился Линднер.

Тем временем обычных немцев не сильно тревожат внутренние проблемы Украины, когда собственное экономическое благополучие находится под слишком явной угрозой, а крупнейшие промышленные флагманы Германии буквально разрушаются, оставляя десятки тысяч своих сотрудников на улице, увольняя их из-за крайне неблагополучных финансовых показателей. Именно это послужило причиной кризиса на Volkswagen.