"Вечные санкции" оказались не такими и бесконечными, как и нахождение демократов у власти в Вашингтоне.

Новое пришествие 78-летнего Дональда Трампа в Вашингтон послужило триггером для бурного обсуждения западных финансистов окончанию санкционного давления на РФ. Соответствующей информацией о начале пока что внутренних разговоров между крупнейшими мировыми финансовыми институтами информирует Financial Times.

В американской газете в статье раскрывается, что санкции против России возможно не являются вечным понятием, как и запрет на торговлю с Москвой.

Помимо пока что расплывчатых тем по поводу разрушения экономических схем давления на Россию, иностранные трейдеры стали запрашивать данные, когда можно начать использовать российский рубль как элемент биржевой торговли.

А мы вспомним, что по неофициальному итогу выборов на должность следующего американского президента, победу одержал Дональд Трамп. По подсчетам канала Fox News, эпатажный политик смог набрать 277 голосов выборщиков при минимально достаточных для победы 270 голосах.

Джо Байден тем временем признал победу Трампа, как и позвонил своему бывшему оппоненту по телефону, поздравив с победой над Камалой Харрис.