Обновленные машины стали защищенней, дальнобойнее и опаснее благодаря мощным электронным блокам и усовершенствованным снарядам.

Новая партия обновленных тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ушла на СВО. Инженерный состав «Омсктрансмаша» выполнили значительный объем по качественному усовершенствованию боевых возможностей ТОС-1А, обязательно учитывая мнение действующих военнослужащих.

Так на абсолютно все единицы установили противокумулятивную и противодронную защиту в виде экранированных решеток. Данное простое решение должно снизить на порядки урон от выстрелов с кумулятивным эффектом и так называемых сбросов с беспилотников, как и ударный эффект от поражения дронов-камикадзе.









Установили в «Солнцепеки» и актуальные версии цифровых автоматизированных систем управления и ведения огня. А как мы помним, более совершенные системы АСУНО позволяют экипажу бронетехники быстрее наводить боеприпасы на цель и соответственно быстрее покидать огневую позицию, делая работу «приехал-выстрелил-уехал» буквально за период от 35 до 45 секунд, значимо снижая шанс на ответное поражение от контрбатарейной стрельбы подразделений ВСУ. Помимо этого обновлённые «Солнцепеки» интегрированы в единый разведывательно-ударный контур с дронами-наблюдателями, подсвечивающими важные цели на передовой при помощи лазерного луча.

И как пишет блог «Русское оружие», есть вероятность, что новые экземпляры ТОС-1А на свое вооружение получили улучшенные снаряды калибра 220-мм под названием МО.1.01.04М.ОП, оснащенных иным высокоимпульсным реактивным двигателем, благодаря чему снаряд способен пролететь рекордные 10 километров.









Перед отправкой в зону СВО каждый из пересылаемых экземпляров прошел через череду тестовых мероприятий, проверивших качество монтажа, правильность работы механизмов и соответствие выверенным режимом функционирования приборов. После «Солнцепеки» отправились на полигоны.

Известно, что ТОСы выпускаются в круглосуточном режиме на расширенных производственных мощностях и с увеличенным количеством сборочного персонала.