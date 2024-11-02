Китайский автопром так и не показал достойную надёжность, а немцы, вместо взаимовыгодной работы с Россией, выбрали экономический кризис Volkswagen.

Минувший октябрь стал временем новых рекордов АвтоВАЗа. Речь идёт о производственных достижениях, когда на производственных площадках отечественного автогиганта с конвейеров сошли 7111 авто семейства Lada Largus. И как похвасталась пресс-служба российского автоконцерна, больше автомобилей с момента запуска выпуска этой серийной модели ещё никогда не производили. Всего к 2 ноября 2024 года из помещения заводов выехали около 25,5 новейших моделей, представляющих «Ларгус».

Напомним, Ларгусы начали выпускать в мае 2024-го года





Сейчас производственные специалисты фирмы «Лада Ижевск» выпускают машины в форм-факторе фургонов и универсалов. Стоимость модели в фургонной компоновке автомобиля начинается от 1,67 млн рублей. Универсал стоит немногим дешевле: торговые площади предлагают машину от 1,66 млн. В продаже есть коммерческая вариация с 90-лошадным мотором объемом 1,6 литра и 8-клапанами. Пассажирская версия оснащается 16-клапанным двигателем и 106-сильной моторной установкой. Во всех случаях предлагается 5-ступенчатая механика.

Приятные события для автозаводчан произошли и в сентябре, когда начался выпуск Lada e-Largus – электрической версии классического «Ларгуса». Машина с экологической базой стоит ощутимо дороже: первоначальная цена составляет 2,99 млн рублей. В ноябре или декабре руководство АвтоВАЗа планирует взять ещё одну производственную вершину: выпустить 7-местный вариант Lada Largus.