Кажется в устойчивость "крепостей" Курахово и Угледар не верят даже в Киеве.

Украинские военные строители получили приказ о подготовке оборонительных защитных линий вокруг города Днепропетровск – столице одноименного региона Украины. О том, что мрачные настроения украинского Генштаба теперь воплощаются в реальность в виде фортификационных сооружений на местах, информирует отечественный военкор Евгений Поддубный в личном ТГ-канале.

По поступающей информации не далее как в 10 км от главного города Днепропетровской области стали рыть противотанковые рвы и устанавливать противотанковые надолбы, больше известные широкой общественности как «зубы дракона».

И как считает Поддубный, несмотря на приободряющее речи украинских генералов и высших гражданских чиновников, Покровск вряд ли станет неприступной крепостью, об которую споткнутся набравшие отличный ход российские штурмовые команды. Отсюда делается вполне очевидный вывод, что ВСУ будут в случае негативного развития событий отходить к Днепру.









Похожего мнения и советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский. Представитель донецкой республики считает, что ухудшение оперативной обстановки заставляет руководство ВСУ думать уже не о защите Курахово и иных городов Донецкой области, а о полноценной обороне Днепропетровщины.

А мы напомним, что по мнению западных военных аналитиков, российское командование планирует сначала окружить Курахово, а затем и взять крупный населённый пункт к концу 2024 года. Причем оперативных резервов у украинского Генштаба для воспрепятствования такому ходу событий практически нет: лучшие силы ВСУ остались заперты в курском приграничье, бестолково оказавшись в полуокружении в районе «погребского котла».