Чем больше точек давления – тем выше шанс на провал украинской обороны.

Российские штурмовые группы умело воспользовались оперативной обстановкой и смогли подготовить ударный кулак для проламывания украинской обороны в курском приграничье, атаковав одновременно с 5 направлений. О сложностях ВСУ, действующих уже рассеянными группами на Курщине, рассказывает свежая публикация ТГ-канал Mash.

По словам отечественных военкоров, российская разведка смогла перехватить радиопереговоры украинских военных, передающих командованию о сложной оперативной обстановке, сформировавшейся за последние 48 часов.

Вместо своевременного завоза резервов и боекомплекта, бойцы ВСУ столкнулись с блокированными путями отступления, из-за чего слишком быстро наступило психологическое и физическое истощение. Так же наступил дефицит боеприпасов.









По итогу удручающей ситуации некоторые украинские военные в составе пехотных отделений уже сдаются российским военнослужащим, так как шансы на успешный отход в безопасное место или к границам Украины находятся около математического нуля.

О том, что забег с поля боя имеет место быть, свидетельствуют видеокадры от ТГ-канала «Архангел Спецназа», запечатлевшие отход с позиций без приказа украинских военных, отступающих от окраин села Любимовка.