Новый виток спирали ближневосточного конфликта продолжает закручиваться.

Тегеран начал подготовку в повторной атаке на Израиль, со ссылкой на собственные источники сообщает редакция американской The New York Times.

Приказ о том, что местным вооруженным силам нужно дать адекватный вооруженный ответ на недавние удары официального Израиля по критически важным для обороноспособности Ирана объектам, отдал аятолла Хаменеи. Причем у высшего руководителя исламского государства для соответствующих действий есть наглядный доклад собственных военных, продемонстрировавших лидеру информацию о пораженных в ходе последней атаки Тель-Авива объектах: завода по производству твердотельных топливных элементов для баллистических ракет, позиционного района тегеранского ПВО, основного южного порта и объектов критической энергоструктуры.









Как объяснил Хаменеи своим подчиненным, Израиль принес слишком заметный вред, чтобы показать свой игнорирование недавнего удара. Тем более будет чрезвычайно высокий моральный ущерб, если Иран не ответит.

И уже Нетаньяху, как действующий премьер Израиля, подготовил речь, в которой заявил, что если Иран атакует, ЦАХАЛ обязательно ответит.

Ждём новую спираль развития ближневосточного конфликта. Кажется новому президенту США не дадут соскучиться кем бы он не был: Камала Харрис или Дональд Трамп.