Надо полагать, что средневековую часовню "из приключений Шурика" Трамп тоже разрушил.

Претендующий на роль нового главы Белого дома Дональд Трамп, в своей беседе с американскими журналистами объявил, что именно он причастен к «уничтожению» так и не начавшего работу подводного газопровода «Северный поток-2». Причем 77-летний политик сразу указал, что для этого не потребовалось использовать физические методы – достаточно было сделать политические «маневры». О своей персональной ответственности за незапуск вторых «Северных потоков», позапрошлый, а возможно и будущий президент Соединенных Штатов, рассказал в беседе с придерживающимся республиканских взглядов Такером Карлсоном.









Как заявил Трамп, именно его действия позволили заблокировать старт постройки газопровода. Сделать это удалось благодаря обширному ассортименту санкций.

А мы вспомним, что возведение подводной и наземной коммуникаций «Северного потока-2» началось шесть лет назад. Но после своей постройки запуск по трубам газового концентрата так и не состоялся – всему виной юридические проволочки со стороны официального Берлина, так и не сумевшего обеспечить своевременную сертификацию газопровода.

А в 2023 году в конце сентября на обеих нитках подводных газопроводов прозвучали взрывы, окончательно поставившие крест на их работоспособности.