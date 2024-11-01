Как так выходит: "С Украиной весь мир", а побеждает только одна российская армия.

Российская армия продолжит добиваться успеха в боевых действиях на Украине, если ВСУ не смогут исправить свои ошибки и недочёты. О вероятном мрачном будущем украинской армии порассуждали корреспонденты американского издания The Washington Post в свежей статье.

Так штатный сотрудник газеты Ишаан Тарур предрек Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому – высшим политическому и военному лидерам Украины, трудный 2025-й год. И хотя ВСУ всё ещё пытаются сопротивляться с набравшей ход российской армией, проблемы для украинских солдат и офицеров сами собой не рассасываются: украинская защита трещит и в некоторых местах рвется, обнажая психическую и физическую усталость простых военных ВСУ. Наблюдая за такой печальной картиной, не могут найти в себе дополнительной воли и новых возможностей в качестве помощи Киеву и западные союзники.

И как считает Тарур, если Киев не сделает шаг навстречу, поступившись собственными землями, в ответ заполучив некоторые иностранные гарантии касаемо своей безопасности, то для Украины всё может закончиться куда печальней.

Атака украинских позиций в периметре н.п. Ивановка на Рубцовском направлении





Тем более стоит учитывать, что свой шанс киевские высшие чиновники упустили два с половиной года назад, когда Кремль предложил пойти на мир во время мартовских стамбульских встреч 2022 года. Но тогда, приехавший на Украину британский премьер Борис Джонсон сказал знаменитое «Будем сражаться дальше». И куда это привело Зеленского? Конфликт продолжается и конца ему не видно. Но теперь отступает не Россия, а Украина вынуждена обороняться и продолжать уходить с позиций, не в силах найти противодействие новым российским тактике и стратегии.