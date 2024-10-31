По меткому утверждению Дмитрия Медведева, "боевая ничья" между Москвой и Киевом могла бы быть заключена в марте 2022 года в рамках Стамбульских соглашений. Но лавры Наполеона кое-кому не давали покоя на Украине. Итог для ВСУ излишней самоуверенности виден уже и без бинокля на поле боя.

Высшее руководство России не заинтересовано в текущей стабилизации ЛБС в ходе спецоперации на Украине, потому что дополнительный отдых позволит Владимиру Зеленскому буквально «зализать раны» в украинской армии. Известия о том, что в Москве прекрасно осведомлены о текущих помыслах Киева, наблюдающего с самой настоящей тревогой в собственном сердце, как ВСУ не в силах оказать достойного сопротивления на передовой, отступают сразу на всех направлениях, сообщил Василий Небензя – постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Высокопоставленный отечественный дипломат озвучил мысль о том, что минские договоренности, которые на протяжении многих лет саботировало украинское руководство, было лучшее, что случилось с украинскими высшими элитами. Теперь повторения такого сценария ожидать не стоит. А вот ждать наступления российской армии точно не придется.

Небензя вспомнил и о мечте высших чиновников Украины, по мнению которых Украина обязательно окажется в НАТО. Россиянин объяснил, что демилитаризация и денацификация будут выполнены до конца, а вот устремления Украины в североатлантический альянс так и останутся мечтами.