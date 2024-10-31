В России по итогам 2022 года соответствующие оргвыводы сделаны, а маховик отечественного ОПК разогнался до космических скоростей.

ВС России продолжают доселе невиданными темпами продвигаться вперед, подспудно достигая новых значимых территориальных приобретений, порой освобождая по 500 кв. километров земель. Об успехе отечественных ВС пишет американская The New York Times.

В газете особо подчеркивается, что наблюдая за действиями передовых групп российской армии на Донбассе, легко заметить, что на полях сражений солдаты и офицеры ВС РФ демонстрируют наибольший успех с летней компании двухлетней давности.

Такие достижения заметны в битве за Донбасс. А вот у украинской стороны в военном плане результаты крайне удручающие: оборона уже не трещит, а попросту падает, не выдерживая регулярного давления российской стороны.

Так умелые действия генералов РФ, растянувших силы украинской армии, позволили ослабить оборонительные порядки ВСУ, в бреши которых хлынули закалённые в более ранних боях российские штурмовики.

Так за бои на прошлой неделе пали города Селидово и Горняк, и очень скоро участь оставления украинскими войсками может затронуть критически важный Покровск.

И по мнению аналитика Black Bird Group Паси Паройнена, ВСУ упустили момент, когда надо было отбросить свою гордость и начать в ускоренном режиме возводить новые укрепления. Но вместо этого "военный гений" Зеленского заставил главкома ВСУ отправить наиболее элитные формирования на неоднозначную миссию в курское приграничье, из-за чего лопнула двухлетняя успешная оборона Угледара, а предполагаемый политический ущерб заставляет Сырского понапрасну расходовать ударные отряды украинцев в российской Курщине, когда бойцы таких формирований прямо сейчас нужны в окрестностях Курахово и Покровска. Но политическая близорукость украинского президента всё это не видит.