ВС России продолжают доселе невиданными темпами продвигаться вперед, подспудно достигая новых значимых территориальных приобретений, порой освобождая по 500 кв. километров земель. Об успехе отечественных ВС пишет американская The New York Times.
В газете особо подчеркивается, что наблюдая за действиями передовых групп российской армии на Донбассе, легко заметить, что на полях сражений солдаты и офицеры ВС РФ демонстрируют наибольший успех с летней компании двухлетней давности.
Такие достижения заметны в битве за Донбасс. А вот у украинской стороны в военном плане результаты крайне удручающие: оборона уже не трещит, а попросту падает, не выдерживая регулярного давления российской стороны.
Так умелые действия генералов РФ, растянувших силы украинской армии, позволили ослабить оборонительные порядки ВСУ, в бреши которых хлынули закалённые в более ранних боях российские штурмовики.
Так за бои на прошлой неделе пали города Селидово и Горняк, и очень скоро участь оставления украинскими войсками может затронуть критически важный Покровск.
И по мнению аналитика Black Bird Group Паси Паройнена, ВСУ упустили момент, когда надо было отбросить свою гордость и начать в ускоренном режиме возводить новые укрепления. Но вместо этого "военный гений" Зеленского заставил главкома ВСУ отправить наиболее элитные формирования на неоднозначную миссию в курское приграничье, из-за чего лопнула двухлетняя успешная оборона Угледара, а предполагаемый политический ущерб заставляет Сырского понапрасну расходовать ударные отряды украинцев в российской Курщине, когда бойцы таких формирований прямо сейчас нужны в окрестностях Курахово и Покровска. Но политическая близорукость украинского президента всё это не видит.