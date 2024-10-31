Генштаб должен заниматься планированием, а не пиаром.

Редакция The New York Times назвала несколько причин, почему российские успехи не получается прервать ВСУ. Помимо ощущаемой нехватки в личном составе и вооружении, в зоне боевых действий отсутствует нужное количество защитных позиций.

Для лучшего примера происходящего нужно посмотреть на событие, связанное с Угледаром. После того как город взяли под контроль российские штурмовики, им хватило всего семь дней, чтобы пройти 10 километров с боями и продвинуться вперед. Но и дальше для ВСУ не наступило облегчение: ведь именно на новых участках сражений оказалась открытая местность, практически без должного количества укрепленных позиций. Как заявил эксперт Паси Паройнен, умелое командование генералов РФ позволило провести наступательную операцию так, что плотные минные поля, организованные ВСУ, остались позади.

Не помогло украинским войскам и опрометчивое решение начать бои в Курской области, когда наиболее подготовленные бригады ВСУ использовались в однозначно провальных сражениях в российском приграничье.