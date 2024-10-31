Дроны часто ломаются и совсем не могут сопротивляться средствам радиоэлектронной борьбы

Американские БПЛА слишком сложны и часто ломаются. Именно такие негативные характеристики американской беспилотной продукции были даны опытными украинскими специалистами по дронам. Соответствующая публикация, где утверждается, что БЛА производства США однозначно не самые лучшие, вышла из-под пера корреспондентов The Wall Street Journal.

Именно MQ-9 «Жнец» является истинным вожделением украинских военных, но Пентагон и Вашингтон имеют категорическое нежелание отправлять на Украину дорогой и сверхсекретный БПЛА, в своем искреннем опасении ожидать его попадания в руки россиян.

Как было заявлено в беседе с американскими журналистами, российский РЭБ представляет истинную угрозу для нормальной и бесперебойной работы зарубежных беспилотных аппаратов, из-за чего дроны Штатов, задействованные на стороне украинской армии во время сражений в рамках российской СВО, попросту летят не туда, куда надо было, а в ещё более худших случаях теряют ориентацию в пространстве и попросту падают, разбиваясь при жестком приземлении. Иногда воздействие помехами ВС РФ вообще не даёт американским дронам взлететь.

Многочисленные и частые сбои, как и сложность в обслуживании и конечная цена – это самые главные бичи БЛА, закупленных в США, сообщается в публикации.