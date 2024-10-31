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Madarator
CNN: Иран может ответить на атаку Израиля до 5 ноября, дня выборов президента в США
Израиль вместо удара по "тактическим сараям" атаковал действительно критически важные военные объекты Ирана.

   Тегеран способен повторить ракетный удар по Израилю в качестве ответной меры. И сделать это может Иран до 5 ноября, когда состоятся выборы нового американского президента. Соответствующими сведениями располагает редакция CNN со ссылкой на осведомленные источники.

   Как заявил анонимный источник канала, удар может выйти достаточно болезненным. Точные данные, в какой именно день случится удар, пока что не оглашены.

   О том, что удар скорее всего будет нанесен и очень скоро, высказался публично генерал-майор Мохаммад Реза Нагди. Представитель КСИР обозначил новую атаку как «более сокрушительную».

   Именно на минувшей семидневке Тель-Авив не стал «забывать» о ранней демонстративной атаке Ирана и атаковал столичный Тегеран. Согласно сведениям информированных источников, подверглись корпуса КСИР и объекты электрогенерации.

   В ЦАХАЛ же объявили, что атаковали ракетные предприятия, позиционные районы иранского ПВО.

   В своей недавней публикации ресурс Axios выложил данные, что по итогу израильского налёта оказались существенно повреждены производственные помещения по изготовлению твердотопливных элементов, критически важных для иранских баллистических ракет.

#иран #инопресса #иран и израиль #выборы президента сша #иран и сша
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