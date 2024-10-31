Израиль вместо удара по "тактическим сараям" атаковал действительно критически важные военные объекты Ирана.

Тегеран способен повторить ракетный удар по Израилю в качестве ответной меры. И сделать это может Иран до 5 ноября, когда состоятся выборы нового американского президента. Соответствующими сведениями располагает редакция CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил анонимный источник канала, удар может выйти достаточно болезненным. Точные данные, в какой именно день случится удар, пока что не оглашены.

О том, что удар скорее всего будет нанесен и очень скоро, высказался публично генерал-майор Мохаммад Реза Нагди. Представитель КСИР обозначил новую атаку как «более сокрушительную».

Именно на минувшей семидневке Тель-Авив не стал «забывать» о ранней демонстративной атаке Ирана и атаковал столичный Тегеран. Согласно сведениям информированных источников, подверглись корпуса КСИР и объекты электрогенерации.

В ЦАХАЛ же объявили, что атаковали ракетные предприятия, позиционные районы иранского ПВО.

В своей недавней публикации ресурс Axios выложил данные, что по итогу израильского налёта оказались существенно повреждены производственные помещения по изготовлению твердотопливных элементов, критически важных для иранских баллистических ракет.