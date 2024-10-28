Если у Ирана кончатся ракеты, но всегда есть армия дронов, в том числе и скоростных реактивных.

Израильские и западные источники корреспондентов Axios утверждают, что массовый ракетный налёт ЦАХАЛ на иранские военные объекты 26 октября вовсе не прошел бесследно, как отчитались официальные лица Тегерана. И по факту, иранской ракетной программе дальнобойных баллистических боеприпасов нанесен урон заметной важности.

Так по данным американских журналистов, многочисленные израильские F-35i, F-15i и F-16i атаковали 12 так называемых смесителей, задействованных иранскими военными химиками для изготовления твердотопливных элементов, являющихся важным компонентом баллистических ракет.

Как считают израильские разведчики, смесители оборудование достаточно чувствительное и дефицитное, которое изготовить местным инженерам и конструкторам не по силам. Единственный, кто это может сделать для Ирана – это китайский ВПК. Но даже в этом случае, союзному Тегерану Пекину на это потребуется как минимум один календарный год.

Достоверно озвученная работниками Axios информация о серьёзном разрушении иранских смесителей никем не подтверждена, как и не опровергнута.