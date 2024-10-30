Блокировка отечественных каналов на youtube – дело крайне невыгодное и финансово обременительное для Google.

ИА Bloomberg располагает информацией, что отечественные медиаорганизации требуют от американского Google два ундециллиона рублей. Сумма с 36 нулями должна быть выплачена российским медиакомпаниям за неправомерную блокировку youtube-каналов. Причем у российских истцов есть некоторые шансы на успех дела из-за неких юридических лазеек.

Новость о том, что 17 российских каналов хотят получить просто невероятно гигантскую неустойку от зарубежной корпорации, стала распространяться вчера. В число истцов вошли «НТВ», «Россия-1», «Первый канал», «Звезда» и другие. Каналы вышеперечисленных коммерческих организаций заблокированы. Ранее отечественное правосудие обязало Google восстановить доступ.

И согласно решению российского суда, если спустя девять месяцев после вступления в законную силу документа, Google не начнет исполнять судебное предписание, то за каждый день просрочки придется платить по 100 тыс. рублей. Но это ещё не всё: каждую неделю эта сумма платежей будет удваиваться, пока весь штраф выплачен не будет. Причем ограничения на финальную сумму нет. Сама же заокеанская компания платить не хочет.

Тем временем американские юристы YouTube почему-то решили, что все прения сторон будут проходить в местных судах Калифорнии, но по утверждению журналистов Bloomberg – это истинная глупость. Вместо этого российские юристы обратились в суды ЮАР, где шаг за шагом добиваются судебного успеха. По мнению зарубежных корреспондентов успешность таких действий российской стороны приводит к тому, что транснациональные организации стали находиться в уязвимом состоянии перед лицом правовой системы РФ.

Владелец Google – Материнская компания Alphabet

Именно минувшим летом Высокий суд ЮАР арестовал активы Google, после того как управленцы оного отказались восстанавливать youtube-профиль ТВ-канала «Спас». Проще говоря, юристы, защищающие интересы российской стороны, нашли способ, как арестовать акции и товарные знаки американской корпорации в иной стране. И хотя Россия не получила доступ к активам Гугла в ЮАР, ими не может воспользоваться и первоначальный владелец.

И как резюмировали сотрудники информационного агентства, первоначальный штраф в 1000$, казавшийся смешным, по итогу может обойтись компании из США в стоимость, превышающую рыночную капитализацию Alphabet, которой и принадлежит Google и её «дочки». А это, на минуточку, 1 трлн. долларов.