Вот тебе Владимир Александрович Зеленский и "Taurus" от Олафа Шольца.

Партия, ведомая федеральным канцлером Олафом Шольцем, теперь находится под управлением партийного товарища Герхарда Шрёдера – Маттиаса Мирша. Шредер же в своё время крепко дружил с президентом РФ – Владимиром Путиным. Не очень приятную новость для некоторых ангажированных политиков выяснили корреспонденты германского Bild.

В новостной заметке обозначили, что главой Социал-демократической партии, представители которой являются флагманами правящей коалиции ФРГ, стал Маттиас Мирш.

Журналисты выяснили, что мужчина вместе со Шрёдером по партийной линии вместе начали своё восхождение к вершинам власти ещё во время дружбы в Ганновере.

Курьеза ситуации добавляет то, что Шрёдера во время начала российской спецоперации на Украине внутренние «заговорщики» SPD пытались выгнать из партии, лишь за то, что Шредер дружил с Путиным. Но, как пишет Bild, сделать это получилось.

Напомнили журналисты-расследователи и о том, что в апреле Мирш не побоялся приехать на юбилей к Шредеру, чего не осмелились сделать многие из его коллег по стану социал-демократов. Так же Мирш оказал публичную поддержку бывшему канцлеру.