Но кажется кричать "караул" всему Украинскому Генштабу уже поздно.

Мировую Сеть облетели кадры, на которых словно древнеримский гладиатор, стоит израненный во всех смыслах украинский Leopard 2A6, переданный бундесвером Киеву. Причем, долго в таком положении зарубежному танку простоять не удалось: как только появилась возможность как можно ближе подобраться к обезоруженному ОБТ, его стали охранять российские военнослужащие. По меткому комментарию новой статьи авторов Military Watch Magazine, уничтоженный германский танк, остановившийся беспомощно в российском приграничье, стал тем самым приговором украинской армии на курском направлении, которой неимоверными усилиями, сопровождающимися тяжелыми потерями, так и не удалось достигнуть значимых военных целей и выйти по направлению к курской АЭС и иным важным промежуточным узлам.

Американские журналисты разобрались почему так вышло. Путем скрупулезного анализа удалось выяснить, что российская авиация с её планирующими и мощными ФАБами, преступно длинные участки украинской логистики, очень быстро истощили украинскую группировку, действующую на Курщине. Всё это вкупе с дефицитом военных медиков на передовой привело ВСУ к большим потерям как в тяжелой и легкой бронетехнике, так и людским потерям.





Украинский Генштаб, возлагая большие надежды на «курское наступление», отправил на рискованную миссию чувствительно большое количество элитных отрядов, оснащенных самой актуальной боевой техникой, в том числе поставляемой Киеву своими ближайшими западными союзниками, примером чего могут служить ОБТ Leopard 2A6, Abrams, Challenger 2. Все они так и не стали причиной потенциального успеха, а вот существенный урон боеспособности украинской армии, в следствие своей утраты, принесли.

А ведь все эти отборные механизированные подразделения сыграли бы куда более полезную роль для просевшей буквально в ноль украинской обороны на покровском направлении, но не оправдавший себя во всех смыслах политический риск Владимира Зеленского привёл ВСУ к печальному итоговому результату. И вышло так, что украинская ЛБС сыплется уже в районе Курахово, дав освободить ВС России только за один день практически 500 кв. км. территории, так и в курском приграничье, где ВСУ уже не удаётся нормально отступить без высоких потерь.