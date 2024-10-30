Как раз идеально в эту канву гипотетического столкновения ложится отказ в передаче Украине дальнобойных ракет.

Военные учения, похожие на подготовку к гипотетическому военному конфликту с КНР, стали с пугающей частотой практиковаться американским военным руководством. Об этом в своей свежей публикации решили рассказать сотрудники The New York Times.

Так авторы статьи указывают, что армия США, используя практический опыт, извлеченный из противостояния войск Украины и России, усваивает драгоценные знания, вкладывая их в собственных военных.

Как выразились иностранные журналисты, на сейчас армейская структура Штатов представляет собой большую и неповоротливую структуру, после 20 лет столкновений с повстанцами в Афганистане и Ближнем Востоке напрочь забывшей, что такое сражаться с действительно военной державой. Ведь если сравнивать Китай и афганских повстанцев, то у армии КНР есть спутники, способные обнаружить американские войска и их точное расположение на земле.

Так, во время учений на Аляске, которые произошли в начале октября, почти целый полк по составу отрабатывал десантную операцию. И вышло так, что десантные самолёты в своём минимальном количестве так и не смогли открыть воздушные люки для выброски солдат.

Тем временем в районе военно-морской базы Перл-Харбор похожие десантные операции отрабатывали экипажи кораблей, высаживая бойцов и военную технику на берег. На Гавайях же отрабатывались способы по маскировке командного пункта армии США.

По итогу новости корреспонденты NYT предположили, что из-за сражений КНР и Штатов на стороне первой могут появиться такие грозные ядерные державы, как Россия и Северная Корея, приближая конфликт к гипотетическому статусу «самого опасного в мире». Предполагается, что многочисленные сражения будут происходить в четырёх средах: морской, сухопутной, воздушной и космической. И Вашингтон с Пентагоном уже готовятся к этому прямо сейчас.