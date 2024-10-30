Былая "Владычица морей" такими темпами пожаров на флоте скоро превратится в 100% сухопутную военную державу.

В Великобритании внезапно загорелся стратегически важный военный объект. Речь идёт о верфи по изготовлению подводных лодок с атомной силовой установкой, производством которых на территории соединенного королевства занимается международная корпорация BAE Systems.

Само чрезвычайное происшествие, согласно информации канала Sky News, случилось в графстве Камбрия.

Между тем местная полиция успокоила встревоженную общественность, объяснив напуганным гражданам, что начавшийся пожар не несёт в себе ядерных угроз.

Кадры с места события

BAE Systems представляет собой очень большую коммерческую организацию, работники которой заняты во множестве военных производственных проектов самого крупного во всех смыслах профиля. От постройки подводных атомоходов и надводных кораблей, до изготовления «банальных» танков, истребителей, снарядов и пехотного вооружения. А та самая военная база Барроу-ин-Фернесс, ставшая эпицентром распространения огня, является местом, где создаются прямо сейчас АПЛ классов Astute и Dreadnought.