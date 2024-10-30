Куда делся 1 млн. украинских солдат и офицеров, при официальных потерях в "30 тыс. человек", Зеленский и Сырский стеснительно молчат.

За ближайшие 90 дней в украинскую армию должно быть мобилизовано порядка 160 тыс. мужчин. Иностранные журналисты из AFP поделились планами украинского Генштаба, имея в качестве источника высокопоставленных чиновников Киева.

О том, что украинское государство хочет поставить под ружье порядка 160 тыс. человек, ранее обозначил секретарь СНБО Литвиненко. Предполагается, что за календарный месяц отдать долг своей украинской родине придётся 55 тыс. украинцев.

Вместе с тем, согласно словам Дмитрия Медведева, в России за месяц служить в качестве контрактников в ВС РФ приходят порядка 30 тыс. человек. Ещё больше добровольцев стало после курской авантюры Владимира Зеленского, имеющего в качестве главной цели вынудить российское командование перебросить самые подготовленные войска с Донбасса в Курщину.

Тем временем на Украине прослеживается вполне очевидный тренд на ужесточение мобилизации, когда украинские военкомы устраивают буквально массовые облавы на украинских мужчин, что вызывает вполне очевидное недовольство не только среди украинского гражданского общества, но и действующих военных ВСУ, получающих от таких действий ТЦК слишком сильный репутационный урон.