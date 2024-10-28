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The Wall Street Journal: Мобилизация вызвала в украинском обществе взрывной рост "напряженности"
Пока условный простой украинец обороняет очередную лесопосадку, украинские прокуроры благодаря подложным документам мигом стали людьми с ограниченными возможностями.

   Украинское общество раздирают конфликты и противостояния, главной причиной которых является мобилизация. О мерах не слишком популярных у украинского населения, информирует своих читателей известная The Wall Street Journal.

   В издании особо подчеркивается, что на передовой на стороне ВСУ ощутимо чувствуется нехватка подготовленных бойцов, пока государственная элита такая, как прокуроры, отказываются направляться на передовую, так как большинство из них имеют статус людей с ограниченными возможностями: всё благодаря подложным документам. При этом наблюдая печальную картину оперативной обстановки на ЛБС, добровольцев, спешащих записаться в украинскую армию, не наблюдается. А большинство мужчин делают свой выбор в пользу уклонения от мобилизации, играя в прятки с ТЦК, либо пытаясь всеми силами буквально убежать из украинского государства.



   Одной из причин, почему на Украине наблюдается дефицит бойцов – это крайне неоднозначное наступление ВСУ, проведенное в 2023 году, когда по результату контрнаступления украинский Генштаб получил сомнительную выгоду, разменяв большое количество солдат и военной техники на малые территориальные приобретения.

   И словно мечтая многократно ухудшить ситуацию, президент Зеленский отдал неразумный приказ о начале курской операции, из-за чего ВСУ получили более протяженную ЛБС и ещё более острый дефицит мотивированных и опытных бойцов в украинской армии.

   Всё в сумме породило массовое дезертирство в ряду действующих украинских военнослужащих, недовольными полным отсутствием перспектив демобилизации.

#украина #инопресса #инопресса об украине
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