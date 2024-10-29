А если ещё и объявить награду за координаты важной цели, то первый звонок с Украины поступит уже сегодня.

Новое военное производство, которое стартовало на Украине после запуска в работу первого оборонного предприятия принадлежности Rheinmetall, станет ещё одной целью для отечественных ВС, располагающих широким спектром дальнобойного управляемого вооружения. Данную информацию озвучил никто иной, как официальный представитель Кремля – пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Данные о том, что производственные мощности международного концерна представляют собой первоочередную цель для уничтожения, будучи построенными на землях Украины, услышали российские журналисты.









Песков пояснил, что удивляться тут не стоит, так как любой завод или фабрика, выпускающие продукцию военного или двойного назначения, точно такая же законная военная цель, как и техника армии ВСУ.

О новом украинском предприятии Rheinmetall известно, что из его стен первыми выйдут БМП серии Lynx. Всего по планам иностранной коммерческой организации, на территории Украины должно появиться ещё минимум три завода военной направленности. Об этом ранее заявлял директор Rheinmetall – Армин Паппергер.