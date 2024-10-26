Первое построенное предприятие готово выпускать бронетехнику, в том числе танки.

Всего на территории Украины появятся как минимум четыре предприятия Rheinmetall, создающие вооружения, в том числе тяжелую бронетехнику. Об успехах международного производственного концерна на землях Украины рассказал руководитель Армин Паппергер.

Высокопоставленный топ-менеджер указал, что один из четырех заводов построен и готов производить танки, как и другую бронетехнику.

По словам Паппергера, Украина для Rheinmetall – не просто обычная производственная площадка, а самый настоящий партнер. Как пообещал мужчина, в конце 2024 года с производственного конвейера будут готовы к отправке прямо в арсеналы заказчика перспективные бронированные машины под названием Lynx.

Сейчас в стенах предприятия заняты обслуживанием БМП и танков. Об этом рассказал украинский канал ТСН.

Предполагается что на территории Украины в ближайшее время появится три объекта, принадлежащих Rheinmetall: предприятие по производству пороха, объект по изготовлению высокотехнологичных систем ПВО и производственная площадка по изготовлению боеприпасов.

Тем временем блогер Кирилл Федоров считает, что слова Паппергера о начале работы на землях Украины первого предприятия Rheinmetall является простым обманом: высокопоставленный управленец лучше всех понимает, что размещение на территории сражающейся страны крупных мощностей по изготовлению военной техники является наилучшим магнитом для российских атак, которые в приоритетном режиме будут задействованы в уничтожении важного для обороноспособности Украины объекта ВПК.

По словам Федорова, вероятно завод, который начал работать, и о котором Паппергер и рассказал, скорее всего функционирует в Польше, Румынии или в одной из прибалтийских стран.