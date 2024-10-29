Сдаваться нельзя сражаться. Если Зеленский в этом предложении поставит запятую слишком поздно, то Украина может вообще исчезнуть.

О проблемах, которые не замести под половицу военной замкнутости, рассказал в ютьюб-подкасте экс-депутата Верховной рады Борислава Березы один из высших офицеров ВСУ. Речь идёт о генерал-майоре Дмитрии Марченко.

Последний без словесной эквилибристики пояснил, что передовая со стороны украинских ВС стала откровенно неустойчивой.

По мнению высшего украинского командира во всём виноват острый дефицит снарядов и тяжелая психологическая и физическая усталость солдат и низовых офицеров. Последние не справляются с большой нагрузкой на передовых позициях, не в силах совладать с постоянными накатами российских коллег.









И, наконец, третьей причиной, почему ВСУ приходится стремительно отступать, это та самая «разбалансировка управления».

Подлил масла в огонь сплошного негатива и украинский Генштаб, по словам представителей которого ВСУ трудно сражаться сразу на четырех операционных направлениях. И тут сложно поспорить, так как за последние дни ВС России установили контроль сразу над двумя городами Донецкой области – Горняком и Селидово.

478 км² взяли под контроль ВС РФ с начала октября, что является беспрецедентным результатом, если не считать самый первый месяц СВО. Соответствующие подсчеты сделали немецкие СМИ.