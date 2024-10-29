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Madarator
Аргентина ради экономии будет печатать банкноты в Китае
Экономика должна быть экономной.

  Аргентинский ЦБ решил оборвать связи с местным Монетным двором, ранее печатавшим национальную валюту в виде банкнот по 1000 и 2000 песо. Сделано это было, как информирует издание La Nacion, для экономии. Новым местом производства банкнот номиналом 1000 и 2000 песо станет КНР. В качестве доказательств своих слов газета ссылается на внутренний документ Монетного двора.

   Прямо сейчас известно об остановке абсолютно всех производственных линий, на которых банкноты изготавливались. Все работники направлены в принудительный отпуск.   



   Как объяснили в журналистском материале, те самые банкноты, перенос производства которых запланирован в КНР, являются не слишком востребованы. В аргентинском ЦБ ответили, что для страны нужны банкноты куда большим номиналом, чем 1000 и 2000 песо.

   Известно, что в Китае уже изготавливаются банкноты номиналом по 10 тыс. песо. На очереди выпуск и банкнот по 20 тыс. песо, производство которых началось благодаря выигранному тендеру.

   В качестве участников наряду с КНР задействовали фирмы из Бразилии, Франции, Великобритании и США. Данные коммерческие организации ставили цену за производство национальной валюты Аргентины меньшую, чем таковая была у аргентинского Монетного двора.

#инопресса #аргентина #аргентина и китай
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