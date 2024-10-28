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Madarator
Украинские военные по примеру российских солдат для борьбы с БПЛА вооружатся дробовиками
Правда что будет, если условного бойца атакует сразу три дрона, полевые наставления ВСУ четкого ответа не имеют.

   Военнослужащие ВСУ согласно новому распоряжению украинских генералов, будут вооружены дробовиком, обладающим способностью вести полуавтоматическую стрельбу. Речь идёт о личном оружии Safari HG-105M, изготавливаемом на украинских предприятиях. Соответствующую новость опубликовало украинское МО. Новый приказ предназначен для повышения шансов при помощи личного оружия отбиться от атаки российских дронов.



   Так на странице украинского оборонного ведомства утверждается, то дробовик пригодится не только в вооруженном противостоянии внутри тесных окопов или небольших закрытых пространств различных зданий, но и во время эффективной борьбы против БЛА, если последние относятся к fpv-коптерам.



   О поставляемом в ВСУ дробовике известно, что оружие весом в 4 кг может использовать 5 или 10 патронов, в зависимости от комплекта поставляемого магазина.

   В российской армии для оппонирования украинским fpv-дронам используются ручные автоматы АК-12 со специально предустановленной насадкой под названием «Дронобой», либо задействуются различные комплексы радиоэлектронной борьбы.

#всу #украинская армия #борьба против дронов #человек против дрона
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