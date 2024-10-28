Вместо дешевого газа и РФ Олаф Шольц получил разрушенный экономический авторитет ФРГ.

Топ-менеджмент уже морально готов отдать распоряжение о резонансном закрытии как минимум трёх отдельных производственных мощностей на территории ФРГ. Подспудно запустив масштабное мероприятие по сокращению работников. О совершенно нерадостных перспективах немецкого автогиганта на родине пишет Focus.

Корреспонденты издания процитировали слова руководителя производственного совета Volkswagen Даниэлу Кавалло, высказавшего во время встречи с сотрудниками фирмы слова о грядущих изменениях. Мероприятие состоялось в Вольфсбурге – в штаб-квартире концерна.









Немецкие журналисты выяснили и шансы конкретных предприятий быть закрытыми. Так оказалось, что остаться на обочине и быть натурально изгнанными из производственных цехов открылась совсем нерадостная перспектива у рабочих завода, располагающегося в Оснабрюке, управленцы которого лишились расширенного заказа на элитные автомобили марки Porsche.

Как указано в публикации, попасть под сокращение могут десятки тысяч работников. Под воздействием этой неприятной процедуры могут очутиться множество департаментов Volkswagen, часть из которых выведут с территории ФРГ.